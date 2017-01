Il ruggito di Djokovic: la prima finale del 2017 è sua, Murray al tappeto a Doha

Se il buon giorno si vede dal mattino, aspettiamoci un 2017 all’insegna del grande tennis. Basta guardare alla finale di Doha, l’attesissima rivincita tra il numero uno al mondo Andy Murray e Novak Djokovic. In Qatar è stata nuovamente battaglia, per certi versi inattesa considerando che l’evento era stato considerato soprattutto un modo per mettere benzina nelle gambe dei due leader mondiali in vista dell’Australian Open che avrà inizio fra nove giorni. E, invece, eccovi servito un match di tre set giocati punto a punto. A vincerlo è Djokovic, in grado di mettere fine alla serie di 28 vittorie consecutive fatte registrare dallo scozzese. 6-3, 5-7, 6-4 è il punteggio di una sfida che sa tanto di dolce antipasto con vista Melbourne.

Video - Djokovic si prende il primo set con classe 00:32

Djokovic parte con il piede giusto

Visti i patemi d’animo contro Fernando Verdasco in semifinale e quanto di buono proposto da Murray dall’inizio del torneo, era logico considerare Djokovic come qualcosa di lontano da un favorito. E, invece, il serbo è entrato nel match concentrato, sfruttando un atteggiamento troppo attendista dell’avversario, mai realmente aggressivo per un set e mezzo. Al secondo turno di servizio, Djokovic annulla la prima palla break di Murray con una smorzata. E, all’ottavo gioco, completa l’opera: palla break, servizio strappato allo scozzese e 5-3 con servizio. Quello che vale il primo set, chiuso in bellezza con un lungolinea magistrale.

Video - Djokovic perde la testa e si sfoga in italiano 00:50