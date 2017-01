Il vento di Doha spinge Djokovic e Murray in semifinale: battuti Stepanek e Almagro

Quando incrociano le racchette, Novak Djokovic e Radek Stepanek danno spettacolo a ogni latitudine, da New York alla Coppa Davis, da Wimbledon a Doha, e alla fine vince Nole ma sudando delle camicie, almeno per un primo sempre intenso parziale. Quando l'età si sente meno, perché Radek Stepanek di anni ne ha 38 ed era da Halle nel 1995 (fu Connors) che un tennista "così vecchio" non centrava i quarti di finale di un torneo ATP.

Djokovic, che difende il titolo ATP 250 del Qatar ExxonMobil Open, vince 6-3, 6-3 e accede in semifinale contro Fernando Verdasco (6-2, 7-5 a Karlovic) con un fead-to-head 8-4 a favore di Nole e ultimo precedente proprio qui a Doha (6-2, 6-2) un anno fa. A seguire, Andy Murray risale da un break a zero nel primo game contro un ritrovato Nicolas Almagro e vince infine 7-6, 7-5 il match fin qui più complicato del suo nuovo anno da primatista: domani avrà Berdych o Tsonga.