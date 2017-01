Paolo Lorenzi lotta ma cede al primo turno contro Nicolas Almagro

Niente da fare per Paolo Lorenzi nel primo turno dell’ATP 250 di Doha. L’azzurro è stato sconfitto, infatti, dallo spagnolo Nicolas Almagro, n.44 del mondo, con il punteggio di 7-6(2) 4-6 6-3 dopo 2 ore e 29 minuti di partita. Una partita molto combattuta che ha visto prevalere l’iberico, dotato di un tennis tecnicamente più completo.

Nel primo set Lorenzi parte subito male cedendo il servizio in apertura con Almagro che vola via sul 4-2. Nel settimo game, però, Nicolas richiede l’intervento del fisioterapista per un problema fisico e nel gioco successivo subisce il controbreak di Paolino. Sul 5-4, il senese ha due chance per conquistare il parziale senza però riuscire a sfruttarle al meglio. Si va al tie-break e dal 2-1 il giocatore nostrano subisce un parziale di sei punti consecutivi, perdendo per 7-2.

Nel secondo set Paolo alza il livello del suo tennis mettendo in difficoltà l’avversario nello scambio ed ottenendo due break nel quinto e settimo game. Il passaggio a vuoto dell’ottavo gioco, col servizio perso in favore di Almagro, non pesa più di tanto e l’azzurro tiene la battuta concludendo la frazione 6-4.

Nel terzo set, dopo una lunga fase di equilibrio, sul 3-3 il momento decisivo: dal 30 pari, lo spagnolo mette in fila una serie di 10 punti consecutivi, conquistando il break nell’ottavo game. Un gap letale per il tennista italiano che sul 6-3 è costretto ad arrendersi.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter