Atp Queen's: Napolitano subito fuori nelle qualificazioni

Si ferma subito Stefano Napolitano nelle qualificazioni dell’'Aegon Championships', torneo ATP 500 con un montepremi di 1.836.660 euro in corso sui campi in erba dello storico Queen’s Club di Londra. Il 22enne di Biella, numero 152 del ranking mondiale, è stato sconfitto all'esordio per 6-1 6-4, in un'ora e quattro minuti di gioco, dal francese Pierre-Hugues Herbert, numero 75 Atp e terza testa di serie delle qualificazioni.