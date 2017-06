ATP Queen's: Raonic eliminato al primo turno

Subito una sorpresa nel primo turno dell'Aegon Championships, torneo ATP 500 con un montepremi di 1.836.660 euro in corso sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, uno dei tradizionali appuntamenti in avvicinamento a Wimbledon. Il tennista canadese Milos Raonic, numero 3 del seeding, è stato eliminato all'esordio dall'australiano Thanasi Kokkinakis che si è imposto con il punteggio di 7-6 (5), 7-6 (8).