Murray cuore d'oro: devolverà le sue vincite al Queen's alle vittime del rogo di Londra

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese "Mirror", il campione britannico si impegna a versare tutte le vincite che riceverà dalla sua partecipazione al Queen's, torneo che si disputa a meno di 3 miglia dal luogo della sciagura e dove oggi Murray debutta contro lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene.

L'Aegon Championships è stato innalzato al grado di Atp 500, vedendo così crescere il suo montepremi complessivo a 1,57 milioni di sterline (poco meno di 1,8 milioni di euro). Al vincitore del tabellone maschile andrà una somma di 346.390 sterline (circa 396.000 euro) ed è questa, quindi, la donazione che potenzialmente Murray potrebbe effettuare confermandosi re assoluto del torneo sull'erba "antipasto" di Wimbledon: lo ha già vinto 5 volte (tra cui le ultime due edizioni), nessuno come lui.

Murray non è nuovo a operazioni di questo tipo: nel 2013 regalò il suo assegno di vincitore all’ospedale Royal Marsden per la ricerca contro il cancro. Pochi mesi prima infatti il suo amico e collega Ross Hutchins scoprì di avere un tumore e la vicenda colpì molto Andy. L'anno successivo il tennista contribuì all’organizzazione di "Rally For Bally", un’esibizione di tennisti e celebrità in memoria della tennista Elena Baltacha, morta di cancro. Un anno fa invece donò 300mila euro all’Unicef. Continua così, Andy Murray.