Murray delude ancora, adesso Nadal mette davvero nel mirino il ritorno al numero uno

Il crollo di Andy Murray al primo turno del Queen’s è soltanto l’ultimo capitolo nel travagliato 2017 del numero uno al mondo. Pochi giorni dopo essere stato preso di mira da John McEnroe – come sempre molto diretto nell’attaccare il primato dello scozzese – è incappato in una bruciante sconfitta per mano del lucky loser australiano Jordan Thompson. E, adesso, non si tratta più di opinioni ma di numeri. Perché il numero uno della classifica ATP diventa un fatto di matematica, quella che potrebbe riportare sul trono per la quarta volta Rafa Nadal alla fine del torneo di Wimbledon.

" Murray fa sempre parte dei Top 4 mondiali, ma molto indietro rispetto a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. E lo è ancora. E’ sorprendente come sia numero uno del mondo... - John McEnroe "

Il primo Slam stagionale è andato a Roger Federer, il secondo è stato la Decima di Nadal al Roland Garros. Non accadeva dal 2010 che i due vincessero i primi due appuntamenti stagionali. Lo stesso anno in cui, per per la terza e ultima volta, riuscirono a chiudere la stagione da unici trionfatori nei quattro Slam. Ma se ora lo svizzero non ha possibilità di raggiungere il numero uno al mondo, lo stesso non si può dire di Nadal. Che, vista la debacle di Murray al Queen’s, potrebbe scavalcare il britannico anche soltanto andando in finale (a patto che Murray non arrivi in fondo). E sarebbe certamente numero uno se vincesse all’All England Club. Non l’obiettivo principale nella stagione del maiorchino, ne siamo certi. Ma una bella soddisfazione. Specie se si considera che sarebbe la quarta volta in cui Nadal si issa in cima al ranking ATP, la prima dal 6 luglio 2014. Un buon modo per aggiungere settimane in testa dopo le 141 già accumulate in carriera, valide per il settimo posto all time dietro a John McEnroe (170).

L'attuale top 5 ATP:

TENNISTA PUNTI 1. Andy Murray 9390 2. Rafa Nadal 7285 3. Stan Wawrinka 6175 4. Novak Djokovic 5805 5. Roger Federer 4765

Rafael Nadal Eurosport

Le (poche) speranze degli altri

Novak Djokovic, al di là dei dubbi residui sulla sua presenza a Londra, potrebbe tornare numero uno al mondo soltanto se vincesse a Wimbledon e contemporaneamente Murray, Nadal e Wawrinka fossero eliminati immediatamente. Scenario complicato. Meno folle è invece pensare a un Wawrinka al numero uno. In fondo, allo svizzero "basterebbe" completare il Career Grand Slam vincendo a Wimbledon, con Nadal e Murray non oltre le semifinali. Un’ipotesi non folle. Se non fosse che quella sconfitta al primo turno del Queen’s contro Feliciano Lopez...