ATP Quito: Federico Gaio vola agli ottavi di finale, Alessandro Giannessi eliminato

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo il bilancio del tennis azzurro nel primo turno dell’ATP di Quito (Ecuador). Federico Gaio ed Alessandro Giannessi, infatti, sono stati impegnati nella nottata italiana sul rosso ecuadoriano con il 24enne di Faenza vittorioso 5-7 6-4 7-5, in 2 ore e 22 minuti di gioco contro il n.129 del ranking Joao-Olavo Souza mentre il 26enne di La Spezia è stato sconfitto 6-4 6-3 dal colombiano (n.310 del ranking) Alejandro Falla in 1 ora e 27 minuti di partita.

Per quanto concerne il match di Gaio, è stato un confronto deciso da pochi punti dove il nostro portacolori, alla lunga, è venuto fuori riuscendo ad essere più lucido nei momenti caldi del confronto. Nel primo set l’italiano è abile ad annullare due palle break all’avversario nel quinto game dovendo però poi cedere il servizio nell’undicesimo, perdendo così la frazione 7-5. Nel secondo parziale c’è la reazione di Gaio che, nel quarto gioco, non concretizza due break point ma poi nel decimo, andando avanti 15-40, fa suo il set ai vantaggi riuscendo finalmente a capitalizzare le opportunità e conquistando la frazione 6-4. Il terzo e decisivo set è speculare agli altri due: grande equilibrio con entrambi che elevano le loro percentuali di efficienza in battuta. Solo una palla break in 11 game disputati. Ebbene nel dodicesimo gioco, Federico forza il ritmo ottenendo tre palle match e concretizzandole al secondo tentativo.

Qualche rimpianto, invece, per Giannessi nella sua partita contro Falla. L’azzurro nel primo parziale è sempre all’inseguimento, subendo il break nel game d’apertura e controbreakando il sudamericano nel quarto. Sfortunatamente la resa al servizio di Alessandro non è all’altezza della situazione ed, al termine del game successivo assai lottato, perde nuovamente il turno in battuta. Un break letale, gestito dal rivale fino al termine del set, vinto 6-4. Nella seconda frazione, per la prima volta, l’azzurro si trova in vantaggio 2-0 (con break nel secondo gioco), andando avanti 3-0. Sfortunatamente, dal quarto game in avanti, Falla si rende protagonista di una serie di 6 giochi a zero, con tre break, che non dà scampo alcuno al nostro rappresentante, obbligato ad alzare bandiera bianca e salutare l’Ecuador.