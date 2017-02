Lorenzi cade sul più bello: il titolo va a Estrella Burgos

Finale amara per Paolo Lorenzi quella dell’'Ecuador Open', torneo Atp 250 che si è concluso sui campi in terra rossa di Quito. In finale il 35enne senese, numero 46 Atp, accreditato della terza testa di serie, ha ceduto per 6-7 7-5 7-6, in due ore e 33 minuti al dominicano Victor Estrella Burgos, numero 156 del ranking mondiale, a segno per il terzo anno di fila.

Lorenzi si è trovato avanti di un set e di un break, prima di subire la rimonta dell’avversario. A sua volta, ha recuperato un break nel terzo parziale, forzando l’incontro al tie-break decisivo ma non riuscendo a fare suo il secondo torneo in carriera dopo quello conquistato l’anno scorso a Kitzbuhel.

"Complimenti a Victor che ha giocato una grandissima partita - ha detto l'azzurro ringraziando il pubblico a fine match - dopo i quarti di finale nel 2015, la semifinale nel 2016 e la finale quest'anno non mi resta che tornare per vincere...". Grazie ai punti della finale comunque Paolo da lunedì rientrerà nei primi 40 del ranking - in 37esima posizione, a due passi dal suo best ranking - e tornerà numero uno d'Italia.