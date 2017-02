Paolo Lorenzi centra la sua quarta semifinale Atp in carriera: battuto Ram

Paolo Lorenzi sta vivendo la sua seconda giovinezza e non è il caso di svegliarlo. All’Atp di Quito, il senese approda in semifinale eguagliando il risultato centrato lo scorso anno. Lo statunitense Rajeev Ram non ha avuto chance contro l’azzurro, solidissimo al servizio e glaciale sul 3-3 del primo set, con 3 game consecutivi per l’allungo che ha ipotecato il match.

Il numero 137 del mondo ha pagato il vistoso calo anche in apertura di secondo parziale con il break decisivo arrivato sull’1-1. Lorenzi ha resistito alla reazione d’orgoglio del suo avversario per chiudere, con il punteggio di 6-3, 6-4, in un’ora e sette minuti di partita. Per spingersi oltre il risultato dell’anno passato, il 35enne dovrà eliminare Albert Ramos Vinolas, cliente insidioso e testa di serie numero 2 del torneo che si sta svolgendo in Ecuador. Lo spagnolo ha impiegato tre set e quasi tre ore di gioco per avere la meglio sul meno quotato connazionale Carballes Baena.