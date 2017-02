Paolo Lorenzi in stato di grazia: terza finale Atp in carriera, Ramos dominato

Paolo Lorenzi è il primo finalista dell''Ecuador Open', torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Quito. In semifinale il 35enne senese, numero 46 Atp, accreditato della terza testa di serie, ha battuto per 6-1, 6-4, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 30 del ranking mondiale e seconda testa di serie. Estremamente efficace con il servizio, raggiungendo velocità inusuali come 228km/h, facilitato evidentemente dalle estreme condizioni di altura, l'azzurro è solido e centrato anche da fondo campo. Paolo è stato impeccabile nel primo set, agevolato anche dai ripetuti errori del suo avversario. Più combattuto il secondo parziale, nel quale è risultato decisivo il break ottenuto nel nono gioco.

Per Lorenzi è la terza finale Atp in carriera: ha perso quella di San Paolo nel 2014 e ha vinto quella di Kitzbuhel dello scorso anno. Nella semifinale della parte alta saranno di fronte, invece, il dominicano Victor Estrella Burgos, numero 156 del ranking mondiale e due volte vincitore del torneo, e il brasiliano Thomaz Bellucci, numero 100 Atp e quarto favorito del seeding che aveva battuto Lorenzi proprio a Quito l'anno scorso in semifinale.

" Dal mio primo torneo a Quito ho migliorato il mio gioco e questo mi è servito per raggiungere la finale. Mi piace molto giocare in altura. Questo è un vantaggio che ho rispetto agli altri giocatori. Fisicamente sto bene. Mi sento pronto a giocare la finale "