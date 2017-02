ATP Rio de Janeiro: Cecchinato si arrende al primo turno

Si chiude al primo turno l’esperienza di Marco Cecchinato nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, dopo la sconfitta per 7-5, 6-0 maturata contro l’argentino Nicolas Kicker, numero 123 della classifica mondiale, al termine di una partita dalle due facce, nella quale l’azzurro non è riuscito a dare continuità al suo gioco. Primo set: l’avvio di gara è molto equilibrato, con i due tennisti che riescono senza troppi problemi a difendere i primi cinque turni in battuta, con il solo Cecchinato costretto ad annullare una palla-break nel corso del nono game. L’appuntamento con l’allungo è però soltanto rimandato, poichè il 24enne di Merlo strappa all’azzurro il servizio del 6-5, chiudendo poi la frazione per 7-5. Secondo set: nella ripresa il siciliano sparisce completamente dal campo, realizzando appena un 15 dalla battuta di Kicker, oltre ad un misero 36% di punti dalla prima di servizio. Il sudamericano, dal canto suo, si dimostra cinico e preciso, chiudendo sul 6-0 dopo meno di un’ora e mezza di gara.