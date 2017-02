ATP Rotterdam: Nadal annuncia il forfait

Milano, 9 feb. (LaPresse) - Rafa Nadal non sarà in campo a Rotterdam. Lo spagnolo, reduce dalla finale degli Australian Open persa contro Novak Djokovic, ha annunciato il suo forfait in vista del torneo Atp 500 in programma la prossima settimana. "Ho iniziato bene la stagione e in Australia ho fatto uno sforzo importante", ha comunicato Nadal sulla sua pagina Facebook. "A causa di questo, i miei medici mi hanno fortemente consigliato di concedere abbastanza riposo al mio corpo prima di tornare in campo al fine di ed evitare altri infortuni". In Olanda mancherà anche lo svizzero Stanislas Wawrinka, alle prese con un problema al ginocchio destro.