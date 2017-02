Tennis, Nick Kyrgios non parteciperà all’All Star Game NBA

La rinuncia di Nick Kyrgios a giocare il torneo di Rotterdam per volare invece all’All Star Game NBA di New Orleans aveva sollevato un polverone, che sembra però essere rientrato. Il tennista australiano non figura infatti nell’elenco dei convocati per il Celebrity Game cui avrebbe dovuto partecipare, probabilmente a causa di un problema a un ginocchio non ancora risolto, sofferto proprio mentre giocava a pallacanestro.