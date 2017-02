Tsonga rimonta Goffin e si prende il titolo: suo il successo a Rotterdam

Alla fine ha vinto Jo-Wilfried Tsonga, rimontando l’unico set di fatto perso in tutto il torneo e prendendosi un titolo ATP che mancava da Metz nel 2015. David Goffin non è riuscito a terminare la sua settimana perfetta, dovendosi accontentare così “solo” dell’ingresso in Top10, traguardo mai raggiunto da nessun giocatore belga prima di lui.

Nella finale dell’ATP 500 di Rotterdam per Tsonga ha pagato la maggiore intensità messa nel momento chiave del secondo set, quando il francese ha iniziato a spingere davvero in maniera violenta col dritto, strappando il set nel decimo gioco a Goffin e iniziando da quel momento a scavare il gap. Un “momentum” che il belga non è riuscito a contenere a inizio terzo, quando Tsonga è rapidamente scappato via con un doppio break che gli ha garantito l’allungo fino al 5-0.

Tsonga ha così suggellato un cammino che l’ha visto mettere in fila avversari di tutto rispetto: dalla promessa Tsitsipas al primo turno (6-4, 7-6), passando per Muller (6-4, 6-2), Cilic (7-6, 7-6), Berdych (6-3, 6-4) e appunto Goffin (4-6, 6-4, 6-1).

Il successo di oggi però non basta al francese per rientrare in Top10. Goffin infatti, proprio grazie alla finale raggiunta qui, conserva 15 piccolissimi punti ATP di vantaggio proprio su Tsonga (3245 a 3230).