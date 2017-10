Atp Shanghai: Fognini batte Verdasco e avanza al secondo turno

Shanghai (Cina), 8 ott. (LaPresse) - Esordio positivo per Fabio Fognini nel Shanghai Rolex Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 5.924.890 dollari, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il 30enne di Arma di Taggia, numero 26 del ranking mondiale, ha battuto al primo turno il mancino spagnolo Fernando Verdasco, numero 41 Atp, in rimonta con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2.