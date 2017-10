Atp Shanghai: Fognini e Lorenzi nel main draw

Fabio Fognini e Paolo Lorenzi sono al via del 'Shanghai Rolex Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 5.924.890 dollari, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il 30enne di Arma di Taggia, numero 26 del ranking mondiale, debutterà contro il mancino spagnolo Fernando Verdasco, numero 41 Atp: il 33enne di Madrid conduce per 3 a 1 nel bilancio dei precedenti, l'ultimo dei quali risale a Wimbledon 2010). Il 35enne senese, numero 38 del ranking mondiale, è stato invece sorteggiato al primo turno contro il britannico Aljaz Bedene, numero 50 della classifica Atp: il 28enne nato a Lubiana è avanti 2 a 1 nei testa a testa, con l?azzurro ad essersi aggiudicato l?unico nel circuito maggiore, in questa stagione ad Umago.

In tabellone a guidare il lotto dei favoriti ci sono Rafael Nadal e Roger Federer, rispettivamente numero 1 e 2 del mondo, seguiti nel seeding da altri cinque top ten, quali Alexander Zverev (numero 4 Atp), Marin Cilic (n. 5 Atp), Dominic Thiem (n. 7 Atp), Grigor Dimitrov (n. 8 Atp) e Pablo Carreno Busta (n. 10 della classifica mondiale), con David Goffin (n. 11 Atp) a completare il quadro delle prime otto teste di serie del torneo, tutte esentate dal primo turno.