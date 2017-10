Del Potro, che sofferenza! Chung, bel colpo: fuori Bautista-Agut

In attesa di vedere i grandi big in campo dal secondo turno, un po’ di risultati dalla prima giornata del Masters 1000 di Shanghai, penultima prova Masters dell’anno. A far notizia è Juan Martin Del Potro, impegnato in una sfida che come al solito è finita nel drammatico. Dopo un buon primo set vinto sul modesto georgiano Basilashvili, Del Potro accusa il consueto crollo fisico e per vincere la partita deve aggrapparsi a tutto quel che ha. Ne vengono fuori 4 palle break salvate nel nono game del terzo set e il match alla fine strappato più con le unghie che con altro. Se questo è il livello al secondo turno contro Rublev è fortemente sfavorito.

Meglio il ragazzino russo, che si fa comunque soprendere per un set da uno degli uomini più caldi di questo finale di stagione – Dzumhur – ma alla fine mette in mostra tutto il gap a livello di talento nel terzo set: 6-1, 4-6, 6-1 e secondo turno.

Bene in generale tutti i giovani della NextGen. Dal sudcoreano Chung, che ha battuto un tennista tignoso come Bautista-Agut per 6-4, 6-3; a Tiafoe, che ha spazzato via Paire con un doppio 6-4 (il francese quest’anno ha 1-16 quando perde il primo set!). Capitolo giovani da chiudere con la bella vittoria di Stefanos Tsitsipas che si è imposto 7-5, 6-3 sul classe ’96 Khachanov.

Avanti in 3 set anche Gasquet su Haase e Ramos su Joao Sousa. Vittoria in due tie-break si Feliciano Lopez su Karlovic. Domani in campo per il primo turno anche Paolo Lorenzi: il senese sfiderà il croato con passaporto britannico Bedene.