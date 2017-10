Federer "alla Federer": game vinto in soli 47 secondi!

Quando il servizio di Roger Federer funziona non ce n'è per nessuno... La prova nella clip che potete apprezzare qui sopra.

Nel corso del match disputato al Masters di Shanghai contro Dolgopolov il fuoriclasse svizzero ha messo in mostra l'efficacia della sua battuta con una serie fantastica nell'ottavo game del primo set: 3 ace di fila e un servizio vincente per chiudere il gioco in soli 47 secondi per salire 5-3 nel punteggio!

Federer alla fine ha vinto facilmente 6-4 6-2, con statistiche emblematiche al servizio: 11 ace, nessun doppio fallo, nessun break concesso e l'80% di punti vinti complessivamente in battuta (addirittura l'89% con la seconda...). Simply the King.