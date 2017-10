Federer batte Gasquet in due set e raggiunge Del Potro in semifinale a Shanghai

Quarta semifinale in carriera a Shanghai per Roger Federer, che batte in due set un buon Richard Gasquet e si regala una sfida di alta qualità contro Juan Martin Del Potro. Un'ora e 18 minuti in campo per Roger, che incontra nel primo set una discreta resistenza da parte di Gasquet, superandolo sul 7-5, e nel secondo va in scioltezza senza grossi rischi. Sedicesima vittoria su 18 precedenti contro il francese.

È la 39esima vittoria stagionale per Federer, che è al primo impegno dopo i quarti di finale persi a Flushing Meadows proprio contro Del Potro, che ritroverà qui a Shanghai.

In semifinale anche Juan Martin Del Potro

Palito torna in semifinale in un Masters 1000 da Shanghai 2013 (quando sconfisse Nadal) battendo Viktor Troicki in tre set: 4-6, 6-1, 6-4 in due ore, con un grande spavento. Nel terzo set è stato infatti vittima di una caduta in cui ha battuto il polso sinistro, che in carriera non gli ha mai dato tregua. Un grande spavento, da capire di che entità sia il danno reale. In semifinale attende il vincitore di Federer-Gasquet.