Nadal strapazza Donaldson in 54': al terzo turno lo aspetta Fognini

Con una sontuosa prova di forza il numero uno al mondo Rafa Nadal ha strapazzato Jared Donaldson in due set con significativo punteggio di 6-2/6-1 in soli 54 minuti di gioco al Master 1000 di Shanghai. Un po' di numeri per celebrare la vittoria - l'ennesima - del campionissimo di Manacor: 340esima vittoria in un Master 1000, 62esima nel suo magico 2017, tredicesima vittoria di fila ( 7 agli USOpen, 5 a Pechino, una a Shanghai).

Ora per Rafa Nadal si schiude all'orizzonte l'intriganmte sfida con Fabio Fognini (attuale numero 28 al mondo) al terzo turno di Shanghai: ne siamo certi, non mancherà lo spettacolo. 9-3 per ora il bilancio a favore del maiorchino.