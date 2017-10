Rafa Nadal supera Dimitrov e vola in semifinale a Shanghai: sfiderà Marin Cilic

Rafa Nadal continua la sua marcia inarrestabile e, dopo aver vinto a Pechino, raggiunge la semifinale a Shaghai. Superato in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov, che era stato bravo a riaprire la partita al tie break del secondo set, trascinando il mancino di manacor al terzo set. Per Nadal è il decismo successo in carriera sul bulgaro.

Ora Nadal incontrerà Marin Cilic, che in due set (6-3, 6-4) si è imposto su Albert Ramos Vinolas. Nel terzo e decisivo set, fondamentale il calo di Dimitrov nel sesto game, autore di quattro errori pesanti in grado di sciupare una partita pressoché perfetta fino a quel punto. Il miglior Dimitrov, o quasi, non è bastato ad arrestare il cammino di Nadal che con questo successo sale a 15 vittorie consecutive: l'ultima sconfitta risale ai quarti di finale a Cincinnati contro Kyrgios. Il risultato finale è dunque 6-4, 6-7, 6-3 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco.