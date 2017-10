Roger Federer fatica, ma elimina Schwartzman in due set

Esordio complicato invece per Roger Federer, numero due del ranking e del seeding, al rientro nel circuito (era fermo dal ko contro Del Potro nei quarti degli Us Open): lo svizzero ha battuto per 7-6(4) 6-4 l'argentino Diego Schwartzman, numero 29 Atp, mettendo a segno il quarto successo in altrettante sfide con il tennista sudamericano.

Giovedì il 36enne di Basilea troverà dall'altra parte della rete l'ucraino Alexandr Dolgopolov.