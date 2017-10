Tennis, Shanghai: multa per Nick Kyrgios dopo l’abbandono ingiustificato

Mano leggera dell’ATP nei confronti di Nick Kyrgios. Il tennista australiano, ritiratosi volontariamente ieri dopo aver perso il primo set contro l’americano Steve Johnson, nel match valido per il 1° turno del Masters 1000 di Shanghai, ha evitato il rischio sospensione dal circuito, paventato ieri, pagando in termini economici.

Il 22enne di Canberra, infatti, non potrà guadagnare il montepremi riservato ai giocatori usciti di scena al 1° round (21.085 dollari) non essendoci stato alcun controllo medico che giustificasse l’abbandono dal campo del tennista “Aussie”. In più, Kyrgios dovrà pagare un’ulteriore multa di 10.000 dollari per condotta antisportiva. Una decisione che va di lusso al classe ’95 visti i suoi precedenti, non nuovo a show del genere.

Giandomenico Tiseo