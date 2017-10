VIDEO - Del Potro parte in quarta, Federer costretto alla stecca dopo lob sontuoso di Palito

Big Time Tennis a Shanghai, da definizione del canale ufficiale ATP, grazie a Juan Martin Del Potro che costringe Roger Federer alla stecca nello scambio più spettacolare della semifinale del Master 1000 di Shanghai. "Palito" conduce lo scambio dall'inizio ma un'accelerazione di rovescio lungolinea lo costringe sulla difensiva; il campione argentino è fenomenale nel trarsi d'impaccio con un lob da urlo che gli spiana la strada e manda fuori giri Fed-Ex. Purtroppo per Del Potro rimarrà un fuoco fatuo perchè dal secondo set in poi non ci sarà più storia a Shanghai.

Video - Federer: "Il numero 1 è improbabile, l'importante è stare bene" 00:59