VIDEO - Kyrgios ci ricasca, abbandona il match con Johnson dopo il primo set

Non è la prima volta, probabilmente non sarà nemmeno l’ultima. Nick Kyrgios ne ha combinata un’altra delle sue. Questa volta cosa ha fatto? Ha deciso di abbandonare l’incontro con Steve Johnson al termine del primo set. Il tutto, senza fornire alcun tipo di motivazione.

Probabilmente tutto nasce da un litigio con il giudice di linea per una palla chiamata fuori erroneamente (come testimoniato dall’occhio di falco). Kyrgios non l’ha presa bene, si è preso un warning per una palla lanciata lontano e ha proseguito lamentandosi con il giudice di sedia.

Dopo un penalty point per eccessi verbali, Kyrgios ha atteso la fine del tie-break (andato a vantaggio di Johnson) per salutare tutti e andarsene. Il rischio è quello di una nuova sanzione da parte dell’ATP.