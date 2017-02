ATP Sofia: Seppi eliminato al secondo turno

Nulla da fare per Andreas Seppi nel secondo turno del 'Garanti Koza Sofia Open', torneo Atp 250 che si disputa sul veloce indoor di Sofia, in Bulgaria. Il 32enne di Caldaro, numero 75 del ranking mondiale, reduce dal week-end di Davis, ha ceduto per 6-3, 7-5, in un'ora e 27 minuti di gioco, al belga Steve Darcis, numero 59 del ranking mondiale, protagonista del successo in Davis contro la Gemania.