Andreas Seppi non lascia scampo a Dzumhur e approda agli ottavi a Sofia

Buona la prima per Andreas Seppi all’esordio nell’ATP di Sofia, con il tennista italiano che si è sbarazzato della resistenza di Damir Dzumhur per 7-6(3) 3-6 6-3 in quasi due ore di partita. Il nostro portacolori approda così agli ottavi di finale dove affronterà il belga Steve Darcis, in quello che può essere considerato come un antipasto della sfida di Coppa Davis che si terrà ad aprile. Da segnalare, poi, che un’eventuale successo porterebbe l’azzurro a scontrarsi con David Goffin nei quarti di finale, davvero uno scherzo del destino.

Si trattava di una sfida inedita nel circuito professionistico, il cui esito appariva abbastanza incerto considerato soprattutto l’esigua distanza nel ranking: numero 75 l’italiano, 81 il giovane classe ’92. Nel parziale inaugurale l’altoatesino si rivela subito estremamente cinico piazzando un break già nel terzo game, oltre a mantenere i nervi saldi nel momento in cui Dzumhur si è guadagnato invano tre palle per recuperare lo svantaggio subito dopo. La forbice tra i due giocatori è rimasta tale nonostante i ripetuti tentativi del bosniaco di ricucire il passivo, sempre ben rintuzzati dall’azzurro grazie alla sue trame di gioco molto lineari e costanti. Proprio quando l’epilogo della frazione sembrava ormai delineato è arrivato il colpo di scena inatteso, con il numero 81 delle classifiche che ha azzeccato uno strepitoso turno in risposta impattando sul 5-5 alla seconda occasione utile. Il tiebreak ha dunque rappresentato il fisiologico spartiacque di un set dai due volti: a fare la differenza nel jeu decisif è stato un provvidenziale minibreak infilato da Seppi sul 2-2 utile a spianare la strada verso il 7-3 conclusivo.

La seconda partita ha visto Dzumhur acquisire decisamente più fiducia nei colpi da fondo campo, un fattore che unito a qualche errore di troppo commesso da Andreas ha contribuito a cambiare l’inerzia del match. Nel terzo game, infatti, il bosniaco ha strappato il servizio al rivale approfittando di qualche sbavatura inusuale, essendo poi bravo a non guardarsi più indietro senza concedere mai alcuna chance di rientro all’altoatesino. Il 24enne rampante si è anche tolto la soddisfazione di bissare il break sul 5-3 al termine di un game conclusosi ai vantaggi, garantendosi oltretutto la possibilità di andare al servizio per primo nel parziale decisivo.

Nel terzo parziale l’azzurro ha ripreso in mano le redini del gioco facendo valere la propria maggiore esperienza, tanto che il suo avversario non è più stato in grado di tenere il passo complice anche la stanchezza accumulata in precedenza. Il bulgaro ha stoicamente provato a resistere nonostante le difficoltà rimontando un break di svantaggio nel quarto game, ma il capitombolo è stato tanto inevitabile, quanto perentorio, testimoniato da una sequenza mortifera di quattro giochi consecutivi in favore di Seppi.

