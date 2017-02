Atp Sofia: la finale sarà Goffin-Dimitrov

David Goffin e Grigor Dimitrov saranno i protagonisti domenica della finale del 'Garanti Koza Sofia Open', torneo Atp 250 che si conclude sul veloce indoor di Sofia, in Bulgaria. Il belga, numero 11 Atp e secondo favorito del seeding, ha battuto in rimonta per 5-7, 6-4, 7-6 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 16 Atp e quarta testa di serie.

Il bulgaro, numero 13 Atp e terza testa di serie, ha invece liquidato per 6-1, 6-3 il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 87 del ranking.