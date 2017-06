Federer tornerà a metà giugno: appuntamento all'ATP 250 di Stoccarda

Roger Federer tornerà in campo al torneo di Stoccarda, in programma dal 14 giugno. Lo ha reso noto il responsabile del torneo tedesco, Edwin Weindorfer. Il campione svizzero a gennaio aveva vinto gli Australian Open, ma ha deciso di saltare tutta la stagione sulla terra battuta per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon. Federer, che punta all'ottavo titolo nel Regno Unito, giocherà oltre che a Stoccarda anche ad Halle, consueto torneo preparatorio prima dell’erba di Wimbledon.

