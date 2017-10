Del Potro concede il bis in Svezia: Dimitrov sconfitto in finale

Bis di Juan Martin Del Potro all'Intrum Stockholm Open, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 589.185 euro che si è concluso sul veloce indoor della capitale della Svezia. In finale l'argentino, numero 19 Atp e quarta testa di serie, campione uscente, ha sconfitto per 6-4, 6-2, in un'ora e 23 minuti di gioco, il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 8 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, nonché vincitore dell'edizione del 2013 di questo torneo.

Per 'Delpo' si è trattato del sesto successo in otto confronti con il 26enne di Haskovo, che si era aggiudicato proprio le ultime due sfide disputate in questa stagione.

Il 29enne di Tandil ha così messo in bacheca il 20esimo trofeo (su 27 finali disputate), il primo a 12 mesi di distanza da quello conquistato - come detto - proprio a Stoccolma lo scorso anno.