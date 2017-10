Fabio Fognini si ferma in semifinale: ligure ko in due set con Grigor Dimitrov

Niente finale per Fabio Fognini al torneo ATP di Stoccolma. Ad interrompere in semifinale il cammino del ligure è stato Grigor Dimitrov, che ha superato l’azzurro in due set per 6-3 7-6 dopo un’ora e mezza di gioco.

Buon inizio di primo set per Fognini, che comincia aggressivo e si procura le prime due palle break della partita. Il giocatore di Arma di Taggia, però, commette in entrambi i casi due errori con il rovescio e nel gioco successivo è Dimitrov ad allungare fino allo 0-40. Fabio salva la prima, ma nella seconda il recupero di dritto del nativo dell’azzurro finisce in rete. Il bulgaro sale così sul 3-1 e poi sul 4-1. Durante questa pausa l’italiano è costretto a chiamare un medical timeout per un problema all’anca. Il n.8 del ranking ATP non perde comunque il ritmo ed è perfetto al servizio, conquistando la prima frazione per 6-3.

Fognini è costretto ad un ulteriore controllo del fisioterapista nella pausa tra i due set e si nota una sua certa difficoltà negli spostamenti laterali. Dall’altra parte Dimitrov non sbaglia nulla e sfrutta immediatamente l’occasione, ottenendo il break in apertura. Con il bulgaro avanti 2-0 e 15-30 sul servizio dell’avversario, l’inerzia del match cambia completamente e soprattutto è un Fognini diverso. Fabio trova maggior continuità e fluidità da fondo campo e riesce ad ottenere il break nel quarto game, con Dimitrov che perde il servizio per la prima volta nel torneo. L’ottimo momento dell’azzurro non si interrompe e il ligure conquista un altro break nel sesto game, portandosi sul 4-2. Il bulgaro, però, non molla e subito ottiene il controbreak, complice anche un meraviglioso rovescio lungolinea sulla palla break. La parità non si spezza più e si va di conseguenza al tiebreak: Grigor scappa subito sul 3-0, poi sul 5-1 e alla fine riesce a chiudere il set ed il match sul 7-2