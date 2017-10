Fognini in semifinale dopo aver salvato due match point

Fabio Fognini conquista una semifinale col brivido all'ATP 250 di Stoccolma. L'azzurro, che resta in campo 2 ore e 50 minuti contro Jack Sock, supera i quarti di finale con una grande rimonta vincendo 6-7 7-6 7-5.

A Fogna va il grande merito di tenere duro anche quando tutto sembra compromesso: con lo statunitense avanti 5-4, il taggiasco si ritrova a dover salvare sul proprio servizio ben due match point; riesce però a restare concentrato, a non innervosirsi e quando riesce a far girare i vantaggi in proprio favore la sfida trova la svolta. Il ligure vince il game e nel successivo, con Socki in battuta, gli strappa con autorità il servizio. L'ultimo game è altrettanto convincente e così, dopo una gran maratona, le semifinali sono realtà.

Ora, al prossimo turno, gli toccherà il vincente della sfida tra Mischa Zverev e Grigor Dimitrov.