Paolo Lorenzi vince la battaglia con Mayer. Kohlschreiber elimina Fognini

Italia-Germania 1-1, si può riassumere così la giornata al torneo Atp di Sydney. Alla vittoria di Paolo Lorenzi contro Florian Mayer, risponde il successo di Philipp Kohlschreiber su Fabio Fognini. Ottima la prestazione di Lorenzi, che fa suo un match complicato e che si è chiuso dopo oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. Una vera e propria battaglia che alla fine il 35enne senese è riuscito a fare sua, qualificandosi per il turno successivo dove affronterà il serbo Viktor Troicki, numero 29 del mondo.

Nel primo set non ci sono break e si va di conseguenza al tiebreak, vinto per 7-4 dal numero uno d’Italia. Nel secondo subito break e controbreak in apertura, poi Mayer riesce a strappare una seconda il servizio all’azzurro nel settimo gioco e chiude successivamente per 6-4. Grandissimo equilibrio anche nel terzo set e anche questa volta si va al tiebreak, dove ad imporsi è nuovamente Lorenzi e stavolta per 7-5.

Finisce subito, invece, l’avventura di Fabio Fognini, che cede con un duplice 6-4 al tedesco Kohlschreiber. La solita prestazione del tennista ligure, che si perde nel momento decisivo della partita, come nel finale del secondo set quando inizia a discutere con l’arbitro e si prende anche un quindici di penalità.

Eppure la partita era iniziata bene per Fognini, che subito si era portato avanti di un break. La reazione del tedesco, però, non si è fatta attendere ed ecco che strappa il servizio nel quarto e nel decimo game, vincendo il set per 6-4. Nel secondo il ligure non sfrutta due palle break nel quinto gioco e poi, come detto sopra, gioca malissimo il finale di set, perdendo il servizio nel decimo game e di conseguenza anche la partita.