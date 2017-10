ATP Tokyo, Mannarino supera Cilic e raggiunge Goffin in finale

Sarà Adrian Mannarino ad affrontare David Goffin domenica nella finale del 'Rakuten Japan Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.563.795 dollari in svolgimento a Tokyo. In semifinale il francese numero 31 del ranking ha battuto in tre set dopo quasi due ore e 45' minuti il croato Marin Cilic, numero 5 Atp, con i parziali di 6-7 (5), 6-4, 6-0. Per il 29enne mancino di Soisy-sous-Montmorency si tratta della quarta finale in carriera, la seconda in questa stagione: il francese va ancora a caccia del suo primo titolo nel circuito maggiore. Goffin si è aggiudicato in due set entrambi i precedenti. Nel match disputato con il tetto chiuso a causa del maltempo il 26enne belga, numero 11 Atp e quarto favorito del tabellone, reduce dal titolo conquistato domenica scorsa a Shenzhen, ha superato in due set per 7-6 (3) 7-6(6), dopo due ore e 3 minuti di gioco, l'argentino Diego Schwartzman, numero 29 del ranking e ottava testa di serie, cogliendo il terzo successo in quattro confronti con il 25enne di Buenos Aires, giunto ai quarti di finale agli ultimi US Open.