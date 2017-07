Fabio Fognini soffre ma passa ai quarti del torneo croato

Fabio Fognini soffre e resta in campo più del dovuto, ma batte l’argentino Nicolas Kicker e si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umag, in Croazia, dove sfiderà il vincente dell’incontro tra lo slovacco Andrej Martin ed il russo Andrey Rublev. Il punteggio finale recita 64 16 62 in un’ora e 50 minuti di gioco per il tennista di Arma di Taggia.

Nel primo set l’azzurro parte forte ed opera il break in apertura, confermando poi lo strappo nel game successivo. Il ligure ha anche due opportunità non consecutive per portarsi sul 4-1 ma non le sfrutta. Nel gioco successivo Fognini deve annnullare una palla per il controbreak, ma riesce a portarsi sul 4-2. Il match segue l’andamento dei servizi fino al decimo gioco, quando Fognini va a servire per il set: l’azzurro è costretto ad annullare un altro break point prima di conquistare la partita ai vantaggi.

Nel secondo set la chiave di volta è tutta nel secondo gioco: Fognini va sotto 0-40, riesce a portare il game ai vantaggi, ma al sesto break point deve cedere la battuta. L’italiano esce dal campo e in men che non si dica si ritrova sotto 0-5. L’argentino morde il freno ma almeno Fognini riesce a vincere il sesto game per poter poi servire per primo nella partita decisiva. Kicker chiude 6-1 in mezz’ora di gioco.

Nella partita decisiva il ligure torna a spingere e trova subito il break: una volta sul 3-0, il nostro portacolori si rilassa ed il sudamericano si procura una palla break nel corso del quinto gioco. Fognini con grinta si salva e si porta sul 4-1. Sulle ali dell’entusiasmo, il marito di Flavia Pennetta opera un nuovo break e si porta sul 5-1 andando a servire una prima volta per il match. Qui l’avversario si scuote e recupera un break ai vantaggi, ma è il canto del cigno del sudamericano: nell’ottavo gioco l’italiano si procura tre match point consecutivi e alla terza occasione stacca il biglietto per i quarti di finale.

ATP 250 Umag – Secondo turno

