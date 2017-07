Lorenzi vince la battaglia con Giannessi a Umago: è in finale con Rublev

Saranno Paolo Lorenzi ed Andrey Rublev a contendersi domenica il titolo del 'Croatian Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 482.060 euro in corso sui campi in terra rossa della località croata. In semifinale il 35enne senese, numero 34 Atp e quarta testa di serie, si è aggiudicato per 6-2 4-6 6-3, in due ore e 36 minuti, il derby tricolore contro Alessandro Giannessi, numero 104 del ranking mondiale, mai così avanti in un torneo del circuito maggiore.

Per Lorenzi sarà la quarta finale in carriera (un titolo vinto, a Kitzbhuel lo scorso anno), la seconda in questo 2017 dopo quella persa lo scorso febbraio a Quito contro il dominicano Estrella Burgos.