Sfuma il sogno di Lorenzi: l'azzurro si arrende al 'next gen" Rublev, prima volta per il russo

In appena un'ora e sedici minuti di gioco il 19enne Andrey Rublev ha sconfitto il nostro Paolo Lorenzi conquistando il suo primo torneo ATP in carriera. L'alfiere della next gen ha così avuto la meglio sul "vecchio lupo di mare". Sfuma così il sogno di portare a casa il secondo sigillo per il tennista azzurro classe 1981, che ha perso la sua terza finale in carriera e finora è stato capace di trionfare solamente a Kitzbuhel nel 2016.

Senza storia l'atto finale di Umago: 6-4, 6-2 il punteggio con il tennista romano trapiantato a Siena capace di avere un unico sussulto nel primo parziale (quando da 1-4 risaliva al 3-4 prima di cedere il set all'indemoniato rivale). Si tratta, come detto, del primo successo ATP per Andrey Rublev, ripescato dopo la sconfitta nel secondo turno di qualificazione contro il tennista ungherese Attila Balazs. Da lunedì il russo sarà 49 del mondo (da 74), mentre Lorenzi perderà due posizioni scivolando al numero 36 del ranking ATP.

La statistica

3 - Rublev è il terzo lucky loser a vincere un torneo dopo Sergiy Stakhovsky a Zagabria nel 2008 e Rajeev Ram a Newport nel 2009.