ATP Washington: Alessandro Bega lotta ma cede al tunisino Malek Jaziri

Finisce al primo turno l’avventura di Alessandro Bega nel main draw del torneo ATP 250 di Washington: l’azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, cede al tunisino Malek Jaziri, che si impone con un doppio 7-5 in un’ora e 46 minuti. Nel primo set parte bene l’azzurro, che nel primo gioco in risposta si procura tre palle break non consecutive, ma il nordafricano le annulla e dopo 14 punti va sull’1-0. L’azzurro non sfrutta un’ulteriore palla break nel corso del quinto game e poi viene punito nel gioco successivo: il tunisino è chirurgico e alla prima opportunità si porta 4-2 e servizio. La reazione dell’azzurro è immediata: controbreak a zero e situazione di nuovo in equilibrio nel gioco seguente. I servizi tornano a farla da padrona fino all’11° gioco, quando Jaziri va 40-0 ma poi è costretto ai vantaggi da Bega, il quale però non riesce a procurarsi palle break e alla fine cede. Quando l’azzurro serve per restare nel set vince il primo 15 ma poi subisce 4 punti consecutivi e deve cedere la prima partita. Nel secondo set ancora una palla break non sfruttata dall’azzurro in apertura: Jaziri si salva ancora e va 1-0. La partita poi segue l’andamento dei servizi fino all’ottavo gioco, quando, ancora una volta alla prima occasione, il tunisino opera il break e si porta 5-3, andando a servire per il match. Qui Bega è molto bravo a non crollare e ad annullare ben 3 match point non consecutivi all’avversario, trovando l’immediato controbreak alla prima occasione. Nei due giochi successivi il giocatore in risposta non vince neanche un punto, così Bega si ritrova a servire per restare nel match sul 5-6. L’azzurro annulla un nuovo match point e porta il game ai vantaggi, ma non chiude e così il tunisino al quinto match point complessivo chiude l’incontro a proprio favore.