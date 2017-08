ATP Washington: Thomas Fabbiano eliminato da Nicolas Mahut

Finisce al primo turno l’avventura di Thomas Fabbiano al torneo ATP 250 di Washington: sul cemento statunitense l’azzurro perde per 61 76 (3) dal francese Nicolas Mahut in un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo set non c’è storia: il francese è solidissimo al servizio, mentre l’azzurro perde la battuta già nel corso del secondo game, ai vantaggi. Mahut si ritrova rapidamente 3-0 e Fabbiano è costretto a lottare aspramente per restare aggrappato alla partita. Nel corso del sesto gioco, col transalpino sul 4-1 non pesante, Fabbiano va in battuta ma si ritrova sotto 0-40 ed è costretto a capitolare alla seconda occasione. Il francese è implacabile e nel gioco successivo porta a casa la prima partita per 6-1 alla prima opportunità in soli 25 minuti primi di gioco. Nel secondo set l’incontro diventa molto più equilibrato: Fabbiano diventa solido al servizio, tanto che in tutta la partita non c’è neanche una palla break per Mahut. Il possibile momento di svolta arriva nel corso del terzo gioco, quando sul servizio del transalpino l’azzurro prima porta il game ai vantaggi e poi si procura anche un break point, ma il francese si salva e va sul 2-2. Da qui in poi il giocatore al servizio non ha più problemi e la partita scivola così verso il tie break. Qui il primo strappo lo compie il francese, ottenendo un minibreak e portandosi sul 3-2. L’azzurro non riesce a rendersi pericoloso in risposta, anzi perde nuovamente il punto sulla propria battuta concedendo 3 match point all’avversario sul 3-6. Basta il primo: Mahut chiude 7-3 e vola al secondo turno.