Del Potro rinuncia agli Australian Open, in dubbio anche il primo turno di Davis

Juan Martin Del Potro non sarà a Melbourne. Il gigante di Tandil rinuncia a tutta la prima parte di stagione oceaniana, quindi il torneo di Auckland e gli Australian Open.

L'articolo del Clarin che parla anche di Auckland

Coppa Davis fatale: a secco di energie

Alla base della decisione di ritardare il ritorno in campo c'è una condizione fisica ancora ottimale: sembra che a dare il "colpo di grazia2 a Palito sia stata la finale di coppa Davis vinta, quella sfida all'ultimo sangue con la Croazia che avrebbe lasciato l'argentino totalmente svuotato di energie. Per questo motivo, visto che il rientro a livelli alti è stato piuttosto difficoltoso, Delpo starebbe provando a rientrare con più calma, seppur a malincuore.

Allenamento sul cemento: salta la Davis?

Ed è ancora la Coppa Davis al centro dell'attenzione, perché Del Potro si sta allenando sul veloce, nonostante appunto abbia scelto di non partecipare a Melbourne. Il passo importante successivo sarebbe dunque la Coppa Davis cui, come abbiamo visto, Palito tiene tantissimo, ma tutto lascia pensare che per il primo turno, a febbraio, non ci sarà. La sfida infatti si svolgerà sulla terra battuta outdoor a Buenos Aires... questa per l'Italia è una buona notizia, visto che saranno proprio i nostri azzurri i primi avversari dei campioni in carica.