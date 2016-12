Montepremi da record agli Australian Open: si toccano i 50 milioni di dollari australiani

Australian Open da record: il primo slam dell'anno, infatti, approfitta di un aumentro del montepremi del 14% rispetto al 2016 e arriva a toccare la cifra astronomica di 50 milioni di dollari australiani. Un traguardo da primato che rende molto orgoglioso il direttore del torneo Craig Tiley.

Tiley: "Uguali premi e opportunità per uomini e donne"

" Siamo costantemente tesi alla ricerca del miglioramento per quanto riguarda i compensi e le conduizioni generali del tour per assicurarci che ogni tennista professionista sia adeguatamente retribuito. Per noi è stato importante soprattutto aumentare il compenso per i giocatori di qualificazioni e primi turni. [...] Per aumentare il montepremi abbiamo ridotto il più possibile i costi legati all'organizzazione dei nostri eventi. [..] Abbiamo inoltre disposto gli stessi premi, la stessa visibilità e le stesse opportunità per uomini e donne. "

Gli incrementi più significativi

In pratica, i premi per il primo turno aumentano del 30%, un ulteriore 19% va al secondo turno, e al terzo turno un altro 20% fino ad arrivare a 130mila dollari. In pratica si parla di un montepremi che sfiora i 35 milioni di euro con incrementi sostanziosi anche per chi non riesce ad avanzare nel torneo. Chi arriverà all'ultimo turno di qualificazione, invece, usufruirà di un incremento del 39% rispetto al premio dello scorso anno.

I premi nel dettaglio

Ecco dunque come si comporranno le vincite del main draw, sia maschile sia femminile, turno per turno.

Turno Premio in Aus$ Corrispondente in € (arrotondato) Vittoria 3.700.000 2.560.000 Finale 1.850.000 1.280.000 Semifinale 820.000 567.000 Quarto di finale 410.000 284.000 Ottavo di finale 220.000 152.000 Terzo turno 130.000 90.000 Secondo turno 80.000 55.000 Primo turno 50.000 35.000

Questi invece i premi per le qualificazioni.

Turno Premio in Aus$ Corrispondente in € (arrotondato) Terzo turno 25.000 17.000 Secondo turno 12.500 8.600 Primo turno 6.250 4.300