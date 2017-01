Australian Open: Jasmine Paolini eliminata all'esordio nelle qualificazioni

Melbourne (Australia), 12 gen. (LaPresse) - Nulla da fare per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nelle qualificazioni femminili degli Australian Open, primo Slam del 2017, in programma dal 16 al 29 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. La 21enne di Castelnuovo di Garfagnana, all'esordio assoluto in un Major, è stata sconfitta al primo turno per 6-3 6-4 dalla slovacca Rebecca Sramkova, settima testa di serie delle qualificazioni.