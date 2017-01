Dimitrov e Raonic si candidano al dopo Djokovic; avanti anche Zverev e Monfils

Grigor DIMITROV b. Hyeon CHUNG 1-6, 6-4, 6-4, 6-4

Partita davvero molto bella sull’Hisense e con due giocatore protagonisti di assoluto valore. Da una parte il giovane sudcoreano Hyeon Chung (sì, quello della finale di Wimbledon Jr. con Quinzi), ormai qualcosa in più di un sicuro prospetto; dall’altra un Grigor Dimitrov in questo inizio di stagione più che mai pimpante e quadrato. Ne è venuto fuori davvero un bel match, con Chung bravo ad approfittare di una partenza troppo blanda di Dimitrov e con il bulgaro però successivamente perfetto nell’intuire la reale e plausibile minaccia, ed alzare così il livello del suo tennis. Si sono visti ottimi scambi, si è visto un Chung davvero rapidissimo dal punto di vista del movimento di gambe e si è visto un Dimitrov che ha interpretato la partita da vero tennista. Non una notizia così scontata. Il bulgaro da al terzo turno con Gasquet con pieno merito. Match per esteti. Il bulgaro, probabilmente, leggermente favorito.

Milos RAONIC b. Gilles MULLER 6-3, 6-4, 7-6 (4)

La guerra di trincea dei big-server la vince nettamente Milos Raonic con la terza testa di serie, il triplo degli ace (21/7) e il doppio dei vinceti (56/30) contro il recentissimo vincitore di Sydney. Semifinalista un anno fa, senza Djokovic eliminato né Murray dall'altra parte del tabellone, il gigante di Podgorica ha l'autentica possibilità di migliorarsi a Melbourne. Merito di una crescita esponenziale fatta di meccanica del lavoro e movimenti più fluidi, mixato al miglior dritto inside-out del circuito. Certo che Gilles Simon agli ottavi non sarà una formalità.

Gael MONFILS b. Alexander DOLGOPOLOV 6-3, 6-4, 1-6, 6-0

Il numero 6 di Melbourne Gael Monfils cede solo un set a Dolgopolov in uno dei match di secondo turno sulla carta più equilibrati. Ottimo Monfils, che agli ottavi trova Philipp Kohschreiber (7-5 6-3 6-0 a Donald Young) e bravo Alex Zverev che regola la stellina americana Frances Tiafoe (un classe '97 e un '98!) nel match dei grandi pretendenti: 6-2, 6-3, 6-4 aspettando Rafa Nadal. Altri risultati: David Goffin batte Radek Stepanek 6-4, 6-0, 6-3; Ivo Karlovic batte Andrew Whittington 6-4 periodico.

Le altre: festa Francia e Spagna

Ad aprire la giornata da protagonista è stata la Francia. Richard Gasquet e Gilles Simon hanno spazzato via i sudamericani Berlocq e Dutra Silva. Per Richard un 6-1, 6-1, 6-1 al tennista argentino che ha fatto scattare la domanda “Hey, ma che ci faceva Berlocq al secondo turno di uno slam non sulla terra?” (Aveva Radu Albot al primo turno, ecco la risposta); mentre il buon Gilles ha regolato il brasiliano per 6-4, 6-1, 6-1. Festa però anche per la Spagna. Roberto Bautista Agut conferma il suo status-quo di giocatore che ha fatto il salto di qualità col rapido 6-2, 6-3, 6-3 a Nishioka; Pablo Carreno Busta spazza via un po’ a sorpresa – 6-2, 6-4, 6-2 – il caldissimo Kyle Edmund e David Ferrer lascia il primo set al qualificato Ernesto Escobedo, ma poi rientra e chiude 2-6, 6-4, 6-4, 6-2.