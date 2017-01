Nadal, esordio convincente; trema ma alla fine si salva Goffin

Rafael NADAL b. Florian MAYER 6-3, 6-4, 6-4

da MELBORUNE – Due ore e 4 minuti di partita, 3 set a 0, 39 vincenti di cui più di 2/3 arrivati col dritto. A volte i numeri possono esprimersi meglio delle parole. Rafa Nadal non tradisce le attese e sul centrale supera con una buonissima prova l’ostacolo Florian Mayer. Lo spagnolo si è mosso bene ma soprattutto ha messo in luce un bel stato di forma del suo dritto, da sempre termometro del suo gioco. Per Nadal dunque una missione compiuta che lascia ben sperare in ottica torneo. Al secondo turno però dovrà prestare particolare attenzione: troverà infatti uno degli idoli della più numerosa comunità di immigrati qui in Australia: Marcos Baghdatis, vincitore 6-3, 3-0 e rit. della sfida con Youzhny.

David GOFFIN b. Reilly OPELKA 6-4, 4-6, 6-2, 4-6, 6-4

Chi se l’è vista decisamente più brutta p stato David Goffin. La testa di serie numero 11 è stato impegnato più a lungo del previsto dai 211 centimetri d’altezza del 19enne americano Reilly Opelka. Come potrete immaginare Opelka si è a lungo scatenato al servizio e con delle ‘pizze’ clamorose di dritto, tenendo così in campo Goffin per quasi 3 ore e 5 set. Ironia della sorte però ad essere fatale ad Opelka nel momento chiave è stato proprio il servizio: il doppio fallo sulla palla break nel nono game del quinto set è stato di fatto la fine della sua buonissima partita. Altro gigante da tener d’occhio per il futuro.

Milos RAONIC b. Dustin BROWN 6-3, 6-4, 6-2

A proposito di giganti… buon inizio anche per il numero 3 del mondo Milos Raonic. Il serve-n-volley del folkloristico Brown non è un problema per il canadese che si impone in 3 set praticamente mai sofferti. Per Raonic un successo importante perché arrivato dopo solo un’ora e 33 minuti di gioco nel momento più caldo della giornata. Insomma, zero massimizzazione dello sforzo e poche energie sprecate in vista di un secondo turno che contro Muller (Fritz permettendo) potrebbe essere un po’ più complicato.

Altri risultati

Bell’impatto col torneo di un Kyle Edmund che si conferma su ottimi livelli: 6-2, 7-5, 6-3 all’esperto Girlando. A proposito di giovani bene anche Francese Tiafoe: il classe ’98 passa in 4 contro il veterano Mikhail Kukushkin; al secondo turno troverà Alex Zverev, che in apertura di giornata ha avuto il suo bel da fare per superare Robin Haase (6-2 al 5° set).