Nishikori, che fatica! Il giapponese si salva al 5° con Kuznetsov

Kei NISHIKORI b. Andrey KUZNETSOV 5-7, 6-1, 6-4, 6-7(6), 6-2

da MELBOURNE - Pericolo scampato. Se l’è vista davvero brutta Kei Nishikori, testa di serie numero 5 di questo torneo e nel lato di tabellone di Roger Federer. Il giapponese ha aperto la mattinata dell’Hisense Arena contro Kuznetsov, ma si è presto dovuto trovar a gestire tre generi di problemi. Il primo: una giornata decisamente sottotono. Il secondo: un Kuznetsov voglioso di mettersi in mostra. Il terzo: il cambio delle condizioni climatiche. Iniziato il match con la gradevole temperatura di 22°C, Nishikori non è stato in grado di partire forte fin da subito, ma si è anzi trovato più volte a inseguire. Kuznetsov è così entrato in partita e, perso il primo set per 7-5, ha trascinato il nipponico dentro un’autentica battaglia. Lotta alla fine durata più di 3 ore e mezza e dove il caldo del primo pomeriggio – si è passati a quasi 10 gradi centigradi in più rispetto all’inizio di match – hanno dato l’evidente sensazione di aver lasciato il segno su un Kei ancora lontano dalla sua forma migliore. Evidente, da questo punto di vista, il tie-break del quarto set, quando avanti 5 punti a 2 Nishikori ha iniziato a sbagliare tantissimo, perdendo per 8 punti a 6 riaprendo così di nuovo un match già chiuso. C’è voluta la reazione di nervi del quinto set per rimettere a posto le cose e per scampare il pericolo. Dal punto di vista generale però è un piccolo segnale interessante. Per il torneo ma soprattutto per Roger Federer, che se dovesse rispettare i pronostici lo troverebbe sulla strada dei quarti.

seguono aggiornamenti nel corso della giornata...