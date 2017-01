Australian Open: qualificazioni, avanti Vanni e Fabbiano

Melbourne (Australia), 11 gen. (LaPresse) - Luca Vanni e Thomas Fabbiano hanno superato il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2017, in programma dal 16 al 29 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Vanni si è aggiudicato per 5-7 7-2 6-3 il derby tricolore contro Federico Gaio. Prossimo avversario, lo statunitense Alexander Sarkissian. Fabbiano ha battuto per 6-4 6-7 6-4 l'americano Bradley Klahn. Prossimo ostacolo il giapponese Akira Santillan. Subito fuori, invece, Alessandro Giannessi, Stefano Napolitano, Matteo Donati, Lorenzo Giustino, Riccardo Bellotti e Marco Cecchinato.