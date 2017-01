Federer, Nadal e il destino del tennis moderno

Roger Federer contro Rafael Nadal, una delle rivalità più leggendarie nella storia del tennis è pronta a scrivere domani il capitolo trentatré del suo romanzo generazionale e noi, come i fan più impenitenti delle narrative seriali, crediamo (e soprattutto speriamo) non sarà l'ultimo, ma a quasi due anni dall'ultimo successo dello svizzero (Indian Wells 2012) e in quest'adito di deriva postmoderna dal tennis come “sport di copertura” (parole di Roger) al ritorno d'antan di un certo lignaggio di corda, il match di domani potrebbe avvalorarsi di ulteriori simbologie, specie se si considera l'evenienza un po' allegorica da primo slam del nuovo anno.

Perché se in principio (2012) fu Murray-Lendl, vennero poi Wawrinka-Norman e il recente Djokovic-Becker, e se nel 2013 Andy s'è trasformato “da scozzese a britannico” vincendo Miami e sfatando Wimbledon 77 anni dopo Fred Perry, il serbo ha difeso l'Australia e dominato indoor (con lesa maestà a Montecarlo) con Stan a passare invece di livello negli interstizi del regno di Nadal, la terra rossa del vecchio continente che si emana in America fra la California, New York, Cincinnati e Montreal. E infine fu Federer-Edberg: lo svizzero sembra risorto dopo un anno, quello della “transizione” per gli altri pretendenti, di cupo oblio e forse spetterebbe proprio a Roger la prima breccia, o il sigillo onorario, verso una nuova epoca della racchetta... Battere Nadal, ma la missione è ancora una volta nei limiti del possibile.

Federer giocherà domani la sua undicesima semifinale consecutiva a Melbourne, ma l'head-to-head con Nadal recita un severo 22/10 di passivo in dieci anni di epica da Miami 2004 (doppio 6-3 Rafa), 8/2 negli slam con unici successi dello svizzero a Wimbledon (finali 2006 e 2007) e due precedenti australiani nel 2009 (6-2 Nadal al quinto) e 2012 in 4 set: un record che fa sanguinare i sostenitori di Roger e rivendicare invece certe leadership annaliste da parte dei fan di Rafa. Dispute da scuole di pensiero, fra purismo e meccanica, che ci riguardano soltanto di primo acchito, perché poi c'è la temperie australe che, fra l'arsura d'inizio e una superficie tornata velocissima, accredita la (quasi) eccelsa condizione di Federer e la (quasi) latente flessione di Nadal.

Da qui a piegare Rafa c'è un altro baratro: Federer ha scaldato i colpi nella prima settimana a Melbourne (Duckworth, Kavcic e Gabashvili gli sparring) e incantato dagli ottavi contro Tsonga e Murray riallestendo un campionario di tennis ancora bellissimo e più efficace che nel recente passato grazie all'effetto Edberg. Roger ha ridotto al minimo il dispendio scendendo a rete in misura quasi sistematica sulla prima in slice - servita contro Murray a percentuali altissime, otto su dieci, l’89% nel primo set - oltre a uno scudo di ace in doppia cifra: non la chiameremo cura perché la difesa del net non è mai mancata a Federer, ma il contributo di un altro poeta della racchetta come Stefan Edberg ha in definitiva esaudito anche una certa sublimazione del volley.

Da fondo campo invece la pallina di Roger non ha, e non avrà più, la forza degli anni migliori e il dritto sembra aver perso d'efficacia (e precisione) per una sensibile diminuzione a vantaggio di un rovescio più funzionale e preparatorio per gli effetti del cambio racchetta e di un allenamento del colpo senz'altro più specifico. Un rovescio che Grigor Dimitrov, per qualche aspetto comparabile a Federer, ha giocato con una certa disinvoltura riducendo gli effetti dei top-spin liftati di Rafa, lavorazioni che alla fine, senza girarci intorno, sono da sempre lo spettro “sinistro” che più tormenta le certezze dell'elvetico.

Le condizioni fisiche potrebbero poi perfino, e in misura del tutto inattesa, favorire Federer per quanto visto fin qui con lo svizzero senza sudori e la mano di Nadal lacerata invece dalle vesciche, ma la tenuta mentale è altra cosa: perché se Rafa ha regolato Dimitrov giocando uno dei match più faticosi della sua carriera, con Murray l'esercizio esatto di Roger s'è invece inceppato servendo per il set, con un tie-break perso dopo 2 match-point e soltanto 4 break in 17 occasioni (6 nello stesso game, il terzo dell'ultimo set). Inutile dire che con Rafa tutti gli sprechi andranno evitati con ogni premura; inutile dirvi che, da pronostico, Roger non parte favorito e Nadal non sarà il vincitore scontato; inutile dirvi che, ancora una volta, sarà un grande spettacolo. E forse, per Federer, un appuntamento con la storia.

Duell im Halbfinale von Melbourne: Federer und NadalEurosport

***