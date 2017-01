L'impresa di Andreas Seppi che divide l'Italia

Melbourne, ore 7:56. Andreas Seppi ha battuto Roger Federer. Come? Sì! Seppi ha battuto Federer. Bisogna farselo ripetere ancora, così, appena svegli, e aspettare che salga il caffè per realizzare: Andreas Seppi ha battuto Roger Federer in un match di terzo turno del primo slam dell’anno. L’ha fatto in 4 set all’Australian Open, chiudendo il match-point con un passante che Pat Cash ha subito definito, per l’importanza del punteggio, il più bello nella storia del tennis. L’ha fatto sulla traccia lasciata da un altro italiano nel cemento della Rod Laver Arena, quando Simone Bolelli aveva tirato tutto per strappare, appena due giorni fa, un set al più grande del tennis... E già ci sembrava oro colato.

Ero bambino, ed era quasi Natale, quando mio papà mi svegliò all’alba per dirmi che il Milan aveva appena vinto la Coppa Intercontinentale, a Tokyo, battendo il Nacional de Medellin. Qui però si parla di tennis e del desiderio italiano di essere come tutti, di un’impresa straordinaria che, così presto, prima dell'aurora, è un hapax per lo sport nostrano. Pensavamo di doverci accontentare del superclassico fra Seppi e Denis Istomin, che lunedì hanno giocato 5 set per la quinta volta negli slam (la seconda Down Under) e per la terza ha vinto Andreas. Forse perché nessuno osava pensare che il nostro tennista silenzioso, che vive e si allena in provincia di Bolzano, che da quando è juniores non ha mai cambiato coach (Massimo Sartori) e che lascia(va) così volentieri tutte le copertine, specie quelle extra-sportive, a Fognini, potesse scegliere gli antipodi per il suo giorno più bello. Perché agli antipodi, un alto atesino non è che ci stia poi così male.

Del resto, prima di salire sul carro, saranno in molti a dover ammettere che Fabio Fognini, più bello, più vanesio, più pacchiano e forse anche più talentuoso, piace(va) di più perché più s’addice all’idiosincratico gusto italico. E invece, mentre Fognini fa il bravaccio, spacca racchette, insulta e si fa insultare su tutti i campi del World Tour, e oggi va giù dalla torre, Seppi ricama il suo capolavoro con la calma e la prassi del suo tennis compassato e della sua umanità semplice. Si capisce subito com’è fatto Andreas, quando finisce la partita e Federer gli va incontro per congratularsi: Seppi ha già iniziato a sorridere, ma poi si guarda intorno e i quei piccoli gesti svelano il suo imbarazzo per aver sottratto così presto il campione più amato al primo palco di Melbourne. Già, perché così inizia la caduta degli dei e la terra trema anche in Italia, malgrado sia nostro il primo titano.

Senza rappresentanze di lustro infatti, il tifo degli italiani si divide ormai da un decennio tra Roger Federer e Rafael Nadal, toccando in certi casi punte di fanatismo poco rispettabili, quando non di cattivissimo gusto. Così, fin dalle prime ore del mattino, c’è chi esulta per l’impresa di Seppi (l’Italia s’è desta!), chi si dispera per l’eliminazione di Federer (Lesa maestà!) e chi almeno pensa che, se proprio doveva succedere, allora Well done, Andreas. Un cortocircuito emozionale e di radici profonde, vista quella strana e indotta rivalità tra Roger e Rafa, che eppure così tanto si stimano. Perché Federer, preferito dai più, non batte Nadal in una prova dello slam da Wimbledon 2007. E perché Rafa ha invece sconfitto Roger 23 volte in 33 incontri. Proprio lo scorso gennaio l’ultimo precedente, la semifinale di Melbourne e l’ennesima vittoria schiacciante dello spagnolo. Pensare che Roger, dopo il suo annus horribilis (2013), si presentava al primo appuntamento rigenerato da un nuovo attrezzo (la racchetta più piccola) e dalla cura Edberg per una nuova, ma anche un po’ vintage, espressione di grazia tennistica. Dal canto suo, Nadal iniziava a faticare con gli under-dog sotto la calura del cielo australe, che già i “rogeriani” erano lì a sfregarsi le mani e pardon per la rima.

Già, ma poi? Poi succede che Nadal trionfa, ca va sans dire, al Roland Garros ma poi sparisce dai radar mentre Federer torna a vincere i Masters 1000, trascina la Svizzera a una storica vittoria in Coppa Davis e a fine anno sfiora il primato Atp di Djokovic. Non bastasse, il 2015 inizia per l’elvetico con la vittoria numero 1000 in carriera e il primo trofeo a Brisbane mentre Nadal torna sì, ma in evidente ritardo di condizione. Esce il main draw degli Australian Open e Rafa è dalla parte di Roger, ma a Melbourne poco ci manca che Tim Smyczek lo elimini. E ancora, un anno dopo, i proseliti di Federer a fiutare l’odore del sangue e i “nadaliani” che sentono il rumore del nemico. Stavolta però niente rivincita perché Seppi ha rovinato la festa, ma non la nostra attesa. Se infatti, per un’altra variazione su un tema tanto caro all’Italia come la par condicio, Andreas bissasse con Nadal? Come? Impossibile? Forse, eppure il buon giorno si vede dal mattino. E qualche alba sarà ancora fatta della materia dei sogni.

***

