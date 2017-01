Australian Open 2017: programma, calendario, dirette tv e Live-Streaming

Da Lunedì 16 a Domenica 29, andrà in scena a Melbourne il primo grande slam dell'anno, gli Australian Open, che vedranno tra i principali favoriti Novak Djokovic e Andy Murray: i due si presentano all'appuntamento in ottima forma, come dimostra la recente finale di Doha (vinta dal serbo per due set a uno). Da tenere sott’occhio anche Stan Wawrinka, che ha già trionfato in Australia nel 2014 e che è il vincitore dell'ultimo Slam disputato, gli US Open. Dopo la Hopman Cup, farà il suo rientro anche Roger Federer, che attualmente occupa la posizione numero 17 del ranking ATP.

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione che vanno dall’11 al 15 gennaio. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire un totale di 16 campi.

Qualificazioni: da mercoledì a sabato in diretta le qualificazioni dell’Australian Open a partire dalle 8:00 su Eurosport 1.

Tabellone principale: da lunedì 16 a mercoledì 25, quindi dal primo turno fino ai quarti finale del grande Slam, dall’1 di notte fino alla conclusione della giornata australiana. Poi, da giovedì 26 a domenica 29, semifinali e finali, secondo il programma che potete trovare qui sotto.

Bonus channel dedicati sul Player per tutte le partite delle qualificazioni, da mercoledì 11 a sabato 14 ma non solo. Canali aggiuntivi garantiscono la completa copertura del torneo, fino a 16 campi live in contemporanea.

Segui gli Australian Open su Eurosport.com! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del primo grande evento del tennis mondiale.

Potrete rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i “dietro le quinte” più simpatici. Su Facebook, contenuti esclusivi come il commento nel finale di giornata da parte del nostro inviato Simone Eterno, pronto a seguire per noi il Grande Slam da Melbourne.

A commentare i match più interessanti e spettacolari del torneo ci saranno i nostri grandi esperti: Mats Wilander e Barbara Schett condurranno, ogni giorno, la rubrica “Game, Set & Mats”, in onda alla vigilia di ogni sessione serale (attorno alle 09.00 italiane) e al termine della stessa (attorno alle 14.00). All’interno, spazio anche al commento tecnico del “Coach”, Patrick Mouratoglou, che analizzerà la partita o il giocatore del momento.

Calendario e programma delle qualificazioni: da Mercoledì 11/1 a Sabato 14/1

Mercoledì 11: qualificazioni da mezzanotte

Giovedì 12: qualificazioni da mezzanotte

Venerdì 13: qualificazioni da mezzanotte

Sabato 14: qualificazioni da mezzanotte

Calendario e programma del torneo: da Lunedì 16/1 Domenica 29/1

La "schedule of play" di ogni giornata del torneo sarà online sul sito di Eurosport ogni sera prima delle partite, all'interno della sezione Australian Open.

Lunedì 16: primo turno dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Martedì 17: primo turno dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Mercoledì 18: secondo turno dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Giovedì 19: secondo turno dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Venerdì 20: terzo turno dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Sabato 21: terzo turno dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Domenica 22: quarto turno dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Lunedì 23: quarto turno dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Martedì 24: quarti di finale dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Mercoledì 25: quarti di finale dall’1:00 di notte, sessione serale dalle 9:00

Giovedì 26: semifinali femminili dalle 3:30, semifinale maschile alle 9:30

Venerdì 27: semifinale maschile alle 9:30, a seguire finale doppio femminile

Sabato 28: finale femminile alle 9:30, a seguire doppio maschile

Domenica 29: finale maschile alle 9:30

Gli Italiani in tabellone

Main draw maschile: Andreas Seppi, Paolo Lorenzi, Fabio Fognini.

Main draw femminile: Roberta Vinci, Sara Errani, Camila Giorgi, Francesca Schiavone, Karin Knapp.

Partono dalle qualificazioni: Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi.

Pronostici: chi vincerà gli Australian Open?

